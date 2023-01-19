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Канчельскис: «Конечно, звание ЗМС у Черчесова и футболистов сборной незаслуженные»

Мария Гусева
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на слова комментатора Геннадия Орлова, который заявил, что тренерский штаб и игроки сборной России незаслуженно получили звание «Заслуженного мастера спорта России» за 8-е место на чемпионате мира-2018.

«Конечно, это незаслуженно, — цитирует Sport24 Канчельскиса. — Нашим футболистам, как и тренеру, фантастически повезло получить звание ЗМС. Манна небесная свалилась. За восьмое место не дают такое звание даже нашим олимпийским чемпионам. Только за победу. Да, со стороны многих людей было возмущение. Дали — так дали. Не отбирать же теперь. Олимпийцам платят стипендию, а здесь денег нет. Футболистам вручили только значки. Поэтому что есть звание, что его нет — без разницы. Не будем называть по именам, но тот, кто разбирается в футболе, прекрасно все понимает».

Сборная России на чемпионате мира-2018 в четвертьфинале проиграла национальной команде Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4). Победителем мундиаля в России стала сборная Франции.

Источник: Sport24

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Ювентус
Монца

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32%

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обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
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П2

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1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Матч завершен

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1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Андрей Канчельскис
Станислав Черчесов
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
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