Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 21:27

Семшов: «Если у национальной команды есть возможность проводить сборы, то, конечно, надо собираться»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов считает, что сборной России необходимо проводить сборы даже при отсутствии официальных матчей.

«Если у национальной команды есть возможность проводить сборы, то, конечно, надо собираться. Несмотря на то что мы не играем в официальных матчах, сборная должна существовать, потому что через какое-то время мы будем участвовать в отборочных играх. Если есть соперник, надо собираться и играть. Есть новые футболисты, которых можно проверить. К тому же надо не забывать о болельщиках, которые хотят видеть сборную, пусть и в товарищеских матчах. Игроки смогут лишний раз пообщаться, сыграться. Это никогда не помешает», — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

14 января стало известно о том, что сборная России может провести пять товарищеских матчей в 2023 году.

После отстранения российской команды и клубов от участия в международных турнирах сборная России провела три товарищеских матча: против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-sbornoj-rossii-nuzhno-provodit-sbory-esli-est-takaya-vozmozhnost/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Игорь Семшов
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Малкин набрал 3 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Оттавы»
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
Рогов рассказал о локальном наступлении ВС РФ в Запорожской области
В Иране обозначили позицию Тегерана по вхождению в состав РФ новых регионов
В Киеве признали убийство переговорщика Киреева ошибкой спецслужб Украины
Путин по традиции окунулся на Крещение в прорубь в Подмосковье
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Нужно ли России отказаться от CAS? Странная инициатива депутатов
Легкоатлетку Панову лишили звания мастера спорта России международного класса
Немецких шахматистов будут штрафовать за матчи с россиянами. Снова дискриминация
Акинфеев — о возможном переходе РФС в АФК: «Гимн ЛЧ ни на что менять не хотелось бы»
Свищев — о смене гражданства фигуристов: «Нет, конечно. Никто никуда не перейдет»
Роднина — о запрете ISU проводить этап «Гран-при» в России: «Меня не удивляет такое решение»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канчельскис: «Конечно, звание ЗМС у Черчесова и футболистов сборной незаслуженные»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости