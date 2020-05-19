Как выстроена работа с вратарями в сборной России. Отвечает Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как во время карьеры вратаря учился у опытных голкиперов и подсказывал молодым. Также он поделился нюансами работы с вратарями национальной команды. По словам специалиста, с вратарями почти всегда занимается только Гинтарас Стауче, он же может обсудить тактику и психологию.

— Когда я был действующим, но уже опытным вратарем, то старался подсказывать и объяснять какие-то моменты своим более молодым коллегам, — цитирует официальный сайт РФС Черчесова. — В начале своей футбольной карьеры сам не стеснялся учиться у признанных советских голкиперов, с которыми приходилось встречаться в командах. Конечно, сейчас футбол изменился, и действия игроков этого амплуа в свою очередь — тоже. Увеличились требования к вратарям с точки зрения игры ногами, видения поля, умения начать атаку своей команды и так далее.

Если же говорить об этом применительно к тренерскому штабу сборной России, то у нас система выстроена таким образом, что большинство специальных нюансов до вратарей доводит Гинтарас Стауче. Я как главный тренер могу в беседах и на занятиях коснуться вопросов психологии, тактики, о чем-то можем поговорить с вратарями вдвоем с Гинтарасом, но в целом этот участок работы находится в его зоне ответственности.

— Есть ли лично у вас какая-то интересная история того, почему вы в свое время играли под двенадцатым номером?

— В мою бытность игроком выбор номеров был более консервативным. В клубах те, кто выходили в стартовом составе, получали номера с 1-го по 11-й. Если вратарь попадал в это число, то ему доставалась единица, а запасному голкиперу, как правило, 16-й номер.

Если говорить о сборной, то на крупных турнирах номера обычно распределяли тренеры и сотрудники административного штаба. На отдельные матчи — тоже. Там мне доставались и 16-й, и 12-й, и 1-й номера. Так что как-то повлиять на это особой возможности не было. Да я и не старался это делать, так как в основном был сосредоточен на чисто футбольных вещах.