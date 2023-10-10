Хомуха заявил, что в УЕФА подорвали спортивный принцип

В УЕФА подорвали спортивный принцип, отменив решение о допуске на международные турниры юношеских сборных России, заявил бывший главный тренер российских национальных команд U15, U17, U19 и U21 Дмитрий Хомуха.

«Они подрывают спортивный принцип, что не допускают даже юношеские сборные. К этому всему только отрицательно можно относиться. С другой стороны, они предлагали лишить нас гимна, герба и всего остального, а эти условия были неприемлемыми. Поэтому я считаю, что нужно оставаться на своих позициях. Почему сначала допустили, а потом отменили свое же решение? Потому что они думали, что самостоятельная организация. Но тут вмешалась политика и им указали их место. Тут все очень просто», — приводит слова Хомухи Legalbet.

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.