Хиддинк: «Уважение игрокам сборной России, что не остались в стороне и стали донорами»

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк высказался по поводу появившейся новости о том, что игроки национальной команды сдали кровь для пострадавших во время теракта в Подмосковье.

Футболисты сборной приняли участие в соответствующей акции, в результате которой более 2 тысяч человек изъявили желание стать донорами.

«Уважение игрокам сборной России, что не остались в стороне и стали донорами крови. Любая помощь важна, когда случается такая трагедия», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 137 человек.

24 марта объявлено днем общенационального траура.