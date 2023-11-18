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Сегодня, 17:48

Гранат заявил, что сборная России обязана обыграть Кубу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча Россия — Куба.

«Сборная России обязана обыгрывать Кубу. Если мы не выиграем, будет очень много критики. У нас же все разбираются в футболе. Но надо не забывать, что этот матч идет в рейтинг ФИФА, поэтому футболисты сборной России с полной самоотдачей выйдут на игру с Кубой», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-sbornaya-rossii-obyazana-oby-gry-vat-kubu/
Владимир Гранат
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