Гранат заявил, что сборная России обязана обыграть Кубу

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча Россия — Куба.

«Сборная России обязана обыгрывать Кубу. Если мы не выиграем, будет очень много критики. У нас же все разбираются в футболе. Но надо не забывать, что этот матч идет в рейтинг ФИФА, поэтому футболисты сборной России с полной самоотдачей выйдут на игру с Кубой», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.