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Сегодня, 17:39

Колосков считает, что сборная России может обыграть Кубу любым составом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о товарищеском матче сборной России против Кубы.

«На самом деле, не особо важно, кто именно будет играть против Кубы. Сборная России может обыграть их любым составом, если говорить о тех игроках, которые вызваны на этот матч. Уровень команд несопоставим, поэтому у тренерского штаба сборной России будет возможность попробовать разные вариации, сочетания, наиграть связки. Но, безусловно, это не самое главное. Основное здесь — спортивно-политическое значение матча, все остальное второстепенно», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-sbornaya-rossii-sposobna-oby-grat-kubu-lyuby-m-sostavom/
Футбол
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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