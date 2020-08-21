Голы Кержакова и Ибрагимовича, 23 футболиста в сборной России, проводы Онопко. Удивительный дебют Газзаева

Сегодня, 21 августа, исполнилось 18 лет дебютному матчу Валерия Газзаева во главе сборной России. Специалист принял национальную команду после ухода Олега Романцева, не сумевшего вывести ее в плей-офф ЧМ-2002.

Первой игрой для россиян стал товарищеский матч со Швецией. Игра состоялась на стадионе «Локомотив» и завершилась вничью — 1:1.

Счет на 56-й минуте открыл Александр Кержаков, для которого мяч стал первым за сборную. На данный момент он лидирует по количеству голов за национальную команду России (30).

Победу Россия упустила на четвертой добавленной минуте — за Швецию забил Златан Ибрагимович.

Матч состоялся незадолго до изменений в регламенте ФИФА, ограничивающих число замен в товарищеских встречах, поэтому Газзаеву удалось проверить в деле почти всех вызванных на игру футболистов. Всего на поле вышло 23 игрока.

Примечательно, что встреча должна была стать последней для Виктора Онопко. Защитник вышел на поле с капитанской повязкой в своей 101-й игре за сборную, а на второй минуте был заменен на нового капитана Алексея Смертина.

Однако из-за дефицита игроков центра обороны Газзаев вызвал Онопко уже на следующий матч, против Ирландии (4:2), и в результате футболист провел за сборную в общей сложности 113 матчей.

Газзаев же руководил сборной России один год, провел с ней 9 матчей, в которых одержал 4 победы, дважды сыграл вничью и потерпел три поражения. Летом 2003 года после проигрыша Израилю (1:2) он подал в отставку, на его место пришел Георгий Ярцев.