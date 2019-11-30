Головин рассказал, с кем хотел бы сыграть на Евро-2020

Полузащитник «Монако» Александр Головин выразил мнение о том, с кем лучше встречаться на чемпионате Европы — с Уэльсом или Финляндией.

— На Евро-2020 нам придется играть с Уэльсом или Финляндией. Кто предпочтительнее в роли еще одного соперника — кроме Бельгии и Дании?

— Мне кажется, сложно кого-то выбрать. Все команды научились хорошо играть в футбол. Посмотрите на французов: огромная разница в уровне с Молдавией, а победили ее с трудом 2:1. А мы в любом случае не французы, и нам будет тяжело и с Финляндией, и с Уэльсом. Валлийцев помню еще по Евро-2016, очень хорошая команда.

— У них есть Рэмси и Бэйл, у финнов таких футболистов нет.

— Но финны будут биться с первой до последней секунды. (Александр Бобров)

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