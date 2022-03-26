Глебов: «Надеюсь, до лета все закончится. «Ростов» не вылетит»

Глебов заявил, что Карпин в клубе и сборной России один в один

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов после товарищеского матча против молодежной национальной команды подвел итоги встречи и рассказал об различиях Валерия Карпина.

— Давал ли Карпин какую-то задание на второй тайм?

— Плюс-минус все то же самое было. Несмотря на счёт, все равно 0:0. Продолжаем прессинговать, пытаться выходить из обороны через Короткин передачи. Удивила ли молодёжка? Хорошие ребята.

— Почему не удалось забить больше?

— Не получилось реализовать некоторые моменты.

— Чем Карпин отличается в сборной и в клубе?

— Все то же самое. Один в один и тренировочный процесс. Различаются только футболки. Требования везде одинаковые.

— Перманентная работа с Карпиным преимущество?

— Попроще будет, требования не забываю. Когда приезжаю в национальную сборную, могу подсказывать что-то ребятам: как идти в прессинг, куда бежать, как атаковать. Есть ребята, которые приехали в первый раз, помогаю им.

— Что думаешь о расширении РПЛ?

— Надеюсь, до лета все закончится. «Ростов» не вылетит.

— Ажиотаж вокруг Пиняева. Чувствуешь, что он супер звезда?

— Хороший молодой футболист, не боящийся взять на себя инициативу. Пусть развивается, пусть растёт.

— Переезд на поезде?

— Нет никаких проблем. У нас полтора до после поездки на нем до восстановления. Это реальность, надо привыкать, нормально. Чувствую и повышение цен есть. Но нам, футболистам, грех жаловаться. Честно, в магазин не хожу. Но читаю новости про сахар. Видимо, Валерий Георгиевич что-то знал.

— Почему ушел Хашимото?

— Не знаю подробностей. Легионеры тоже люди. У них есть родители. У нас были молодые легионеры, вероятно, их родители на них давили. Примем обратно в команду, не проблема.