Тюкавин: «Всегда рад приезжать в сборную»

Тюкавин прокомментировал победу сборной России в тренировочном матче с молодежной командой

Нападающий сборной России Константин Тюкавин стал автором победного гола в тренировочном матче с молодежной сборной России (1:0).

— Как оценишь матч? Опиши свой гол.

— Хороший товарищеский матч. Хорошо, что выиграли. Рад, что забил сегодня, и мы выиграли.

— Было ли короткое общение с тренером?

— Еще нет.

— Зачем нужен был этот сбор?

— Вспомнить все требования Валерия Георгиевича. Всегда рад приезжать сюда. Отличается ли от предыдущих сборов? Стало только меньше теории.

— Уходит ли Шиманьски?

— Во время сборов с Шиманськи и Шварцем не общались. Уходит ли Себа? Он ничего нам не говорит. Жаль, что ушел Андрей Воронин. Без него какая-то другая атмосфера в команде.

— Как оцените шансы на чемпионство?

— Конечно, верю в нас. Будем до последнего матча бороться. Не считаю, что Динамо стало хуже весной. У всех бывают осечки. Может, психологическое давление в связи со всей ситуацией.

— Обсуждали с Захаряном его исключение из топ-11 молодых футболистов мира?

— Не обсуждал. Обсудим еще, странно это.