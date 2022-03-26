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Тюкавин: «Всегда рад приезжать в сборную»

Тюкавин прокомментировал победу сборной России в тренировочном матче с молодежной командой
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Нападающий сборной России Константин Тюкавин стал автором победного гола в тренировочном матче с молодежной сборной России (1:0).

— Как оценишь матч? Опиши свой гол.

— Хороший товарищеский матч. Хорошо, что выиграли. Рад, что забил сегодня, и мы выиграли.

— Было ли короткое общение с тренером?

— Еще нет.

— Зачем нужен был этот сбор?

— Вспомнить все требования Валерия Георгиевича. Всегда рад приезжать сюда. Отличается ли от предыдущих сборов? Стало только меньше теории.

— Уходит ли Шиманьски?

— Во время сборов с Шиманськи и Шварцем не общались. Уходит ли Себа? Он ничего нам не говорит. Жаль, что ушел Андрей Воронин. Без него какая-то другая атмосфера в команде.

— Как оцените шансы на чемпионство?

— Конечно, верю в нас. Будем до последнего матча бороться. Не считаю, что Динамо стало хуже весной. У всех бывают осечки. Может, психологическое давление в связи со всей ситуацией.

— Обсуждали с Захаряном его исключение из топ-11 молодых футболистов мира?

— Не обсуждал. Обсудим еще, странно это.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
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  • Betting.team/ru
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  • Alvin Almazov
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⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Англия
Швейцария

П1

23%

1.75

ИТБ1 (1.5)

16%

1.95

Обе забьют - да

15%

2.07
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Дания

П1

18%

1.90

Обе забьют - да

17%

1.92

ТБ 2.0

13%

1.52
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Франция 2
Кот-д`Ивуар 1
Матч завершен

ТБ 2.5

21%

1.90

П1

19%

1.39

X2

11%

3.00
Молодежная сборная России по футболу
Сборная России по футболу
Константин Тюкавин
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