Главный врач сборной России Эдуард Безуглов в интервью пресс-службе национальной команды рассказал о том, как медицинский штаб оберегает футболистов от коронавируса.

— Чем отличаются условия работы на этом сборе от того, что было в сентябре или октябре?

— Корректировки есть. Связаны они с тем, что осень — это всегда пик уровня вирусных инфекция. С учетом ситуации с коронавирусом нужно быть вдвойне настороженными. У многих людей могут быть симптомы, не связанные с коронавирусом. На этом сборе мы ужесточили и без того жесткие меры предосторожности: минимизировали выезды за территорию базы, контакты между проживающими на базе. Мы создали своеобразный пузырь. Он был и раньше, но сейчас все жестче.

Тестирования проводились регулярно и раньше, но сейчас они проводятся практически ежедневно. Пока все хорошо, никаких проблем нет. Концентрацию мы будем сохранять до конца. Впереди у нас три выезда, это тоже накладывает определенный отпечаток. С помощью дисциплины и правильного отношения ребят мы сможем все эти проблемы решить.

— Изучает ли тренерский и медицинский штаб ситуацию в тех странах, где предстоит играть сборной?

— Несомненно. Генеральный менеджер сборной Евгений Савин находится на связи с футбольными федерациями стран, где нам предстоит играть. Мы знаем все их внутренние правила. Мы находимся в плотном контакте и готовы ко всем неожиданностям. Однако статистика показывает, что в октябре в национальных сборных было около 100 случаев инфицировнных в национальных сборных. Как показывает практика, даже самые жесткие меры не позволяют исключить появление инфицированных. Мы стараемся минимизировать их число.