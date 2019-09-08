Гильерме ответил критикам по-русски, а Черчесов сказал про его топ-уровень

Вратарь сборной России Гильерме в преддверии матча отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана рассказал, о чем общается с болельщиками и вспомнил гол шотландцев (2:1). Главный тренер Станислав Черчесов добавил, что голкипер провел встречу на топ-уровне.

— Гильерме, вы достаточно активно общаетесь с болельщиками в соцсетях. О чем переписывались с людьми после матча с Шотландией? — спросил вратаря корреспондент «СЭ».

— Много болельщиков на меня жаловалось, потому что я мало отвечал в комментариях, — ответил Гильерме, как всегда, по-русски. — Сейчас я стал отвечать. Это хорошо. Это внимание людям, которые поддерживают нас. Некоторые пишут хорошие слова, некоторые пишут плохие вещи. Это жизнь наша. Так бывает. Было много вопросов по поводу гола, который я пропустил от Шотландии. Мое мнение — это нормальная ситуация. Самое главное, чтобы я внутри себя был уверен. И сам понимал, в чем ошибаюсь. Ваше мнение для меня это хорошо, если критика конструктивная. Но когда чувствую, что критика не конструктивна, мне все равно.

— Чтобы закрыть эту тему, — вступил Черчесов. — Сам случайно этим занимался всю жизнь. Самое главное — что бывает не на первой или пятой минуте, а уже после того, когда случается что-то нехорошее. Я не видел в нашем вратаре и в игроках растерянности. Все шло своим чередом. Главное знать, что после, а не что до! Гиля провел матч на топ-уровне. (Дмитрий Зеленов)