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Сычев поддержал Карпина после критики министра спорта РФ Матыцина

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал критику в адрес главного тренера национальной команды Валерия Карпина после слов о том, что он не держится за свое место.

«В связи с тем, что происходит в мире, эмоциональный фон сейчас такой низкий, что все воспринимается в негативном свете. Порой даже обычные моменты, которые раньше были в сборной, принимаются очень остро. И все слова, которые говорил Валерий Карпин, почему-то интерпретируются с эмоционально негативной точки зрения.
Я хотел бы, чтобы и специалисты, и болельщики запаслись терпением и верой в лучшее. Мы все переживаем за нашу сборную и хотим, чтобы она выступала на международных соревнованиях как можно лучше. Я вижу позитив. И та истерия, которую устроили по поводу слов Валерия Карпина, — мне кажется, все давно знают Валерия Георгиевича, и ни у кого не было сомнений, что эта работа для него — большая ответственность и честь. А тут вдруг почему-то всем показалось иначе. Хотя все знают его тон интервью, риторику. Странно, что это было воспринято так. Думаю, он всем все пояснил после этого», — приводит слова Сычева «Газета.Ru».
Перед товарищеским матчем со сборной Ирака (2:0) Карпин заявил, что не держится за место в сборной России. После этого министр спорта России Олег Матыцин раскритиковал специалиста.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/04/20132887.shtml
Валерий Карпин
Дмитрий Сычев
Футбол
Сборная России по футболу
Олег Матыцин
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