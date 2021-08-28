Жемалетдинов: «При Карпине в сборной России стало веселее и немного легче»
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Рифат Жемалетдинов рассказал об изменениях в национальной команде после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.
«При Карпине стало веселее. Немного легче стало. До этого было тяжелее. Чувствуем себя более раскрепощенными.
Сборная станет более дерзкой и наглой? Мы будем прессинговать, гнать вперёд и не будем играть от обороны. С Хорватией, возможно, будем играть вторым номером», — сказал Жемалетдинов.
Российские футболисты в матчах отбора к чемпионату мира 2022 года встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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