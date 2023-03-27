Экс-игрок «Анжи» Мухаммад хочет сыграть против России на чемпионате ЦАФА

Футболист сборной Афганистана и бывший игрок «Анжи» Шариф Мухаммад рассказал о том, что хотел бы сыграть против сборной России на чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (ЦАФА).

«Мне, как никому, наверное, интересно было бы сыграть против сборной России на чемпионате ЦАФА. Все-таки я россиянин, хоть и с афганскими корнями», — приводит слова Мухаммада Metaratings.ru.

Турнир футбольной ассоциации Центральной Азии пройдет с 9 по 21 июня. Помимо сборной России в первом подобного рода чемпионате примут участие Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Таиланд.