Билялетдинов — о матче Россия — Ирак: «Первый тайм — ужас! Но Карпин опытный тренер и сам разберется»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о товарищеском матче Россия — Ирак (2:0).

«Первый тайм — ужас! Второй тайм хороший. Наконец-то выиграли. Что еще сказать? Пиняев порадовал. С учетом последних матчей — да, у команды проблемы. И даже не с мотивацией. Тут комплекс проблем. Это структурная история, потому что игра команды на 50-60 процентов состоит из эмоций. А эмоций — нет. Вчера были всплески во втором тайме, забили голы. Последние пять матчей тяжеловато смотреть на это. Пока играем товарищеские матчи, нужно авантюрнее играть. Может быть, схему переделать. Карпин опытный тренер и сам разберется. Тут явно что-то не так», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

Матч между сборными России и Ирака прошел 26 марта в Санкт-Петербурге. 23 марта россияне провели игру против Ирана (1:1).