Быстров: «Если нашу страну лишат еврокубков, прежде всего пострадают болельщики»

Бронзовый призер чемпионата Европы, бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился своим мнением о ситуации в российском футболе.

«Конечно, если нашу страну лишат еврокубков, то от этого прежде всего пострадают простые болельщики. Первая задача спорта — объединение людей. Все-таки футбол и вообще спорт должен оставаться вне политики. Надеюсь, что наши футбольные власти смогут защитить наших спортсменов в спортивном арбитражном суде и российские клубы в следующем сезоне сыграют в еврокубках», — сказал Быстров «СЭ».

В конце февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.