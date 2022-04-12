Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился своим мнением о ситуации в российском футболе.

«Когда нас начали отовсюду исключать, я реагировал спокойно. Мы проходили через подобные перемены. Я воспитывался в СССР, поэтому большого шока у меня не было. Конечно, спорт должен быть вне политики. Сколько мы это слышали от руководителей международных организаций. Но, к сожалению, мы живем в такое время, когда люди перестали отвечать за свои слова. Они еще и перестали следовать олимпийским законам, сейчас мировым спортом руководят люди, которые относятся к этим законам безразлично. С нашим спортом все началось уже давно. Все было понятно еще когда у нас отняли флаг и гимн. Правильно, что РФС до конца борется за свои права в Спортивном арбитражном суде (CAS). Нам обязательно нужно это делать. А все остальное будет на совести международных чиновников», — сказал Радченко «СЭ».

В конце февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.