Юрист оценила вероятность успеха иска РФС в CAS о приостановке выплат по детско-юношеским программам

Спортивный юрист Анна Анцелиович в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила вероятность успеха иска РФС о компенсациях спонсорских соглашений в CAS. Также иск касается приостановки выплат на детско-юношеские программы, которые запущены по инициативе ФИФА и УЕФА.

«Конечно, нужно обжаловать, иначе решение останется в силе. Считаю, что побороться можно. Особенно в рамках детско-юношеского спорта. Потому что основной принцип всех организаций — политическая нейтральность. А если говорить о детях, которым спорт заменяет запрещенные альтернативы, тут неправильно отменять такое финансирование. Думаю, арбитры CAS примут это во внимание. Членство РФС в организациях не приостанавливали, значит, приостанавливать выплаты неправильно. РФС является полноценным членом, платит взносы. А в отношении нее взносы прекращены. Это неправильно», — сказала Анцелиович «СЭ».

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Из-за этого национальная команда не смогла провести стыковой матч с Польшей и пропустит чемпионат мира в Катаре.