Эдуард Безуглов: «Если потребуется, Акинфеев вернется в сборную»

Врач сборной России Эдуард Безуглов считает, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев может вернуться в национальную команду. Он объявил о завершении международной карьеры после чемпионата мира 2018 года.

— Игорь ушел, мы можем только уважать его решение — оно взвешенное было, — цитирует Безуглова «Комсомольская правда». — По здоровью что я могу сказать? Что он играет блестяще за свой клуб. При этом игры за сборную всегда нагрузка. Мы прекрасно понимаем, что у него были определенные проблемы с коленным суставом, слава богу, он их успешно решает и много лет является нашим лучшим вратарем, да. Я уверен, что, если потребуется, то Игорь вернется и сборной поможет. Как и Сергей Игнашевич, который вернулся в 39 лет в сборную на чемпионат мира и сыграл блестяще. Это показывает, что практически любой футболист, который доиграл до этого времени, без травм, без операций, может помочь. Поэтому тот же Самедов мог сейчас играть на высоком уровне.