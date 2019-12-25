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Эдуард Безуглов: «Если потребуется, Акинфеев вернется в сборную»

08:45
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Врач сборной России Эдуард Безуглов считает, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев может вернуться в национальную команду. Он объявил о завершении международной карьеры после чемпионата мира 2018 года.

— Игорь ушел, мы можем только уважать его решение — оно взвешенное было, — цитирует Безуглова «Комсомольская правда». — По здоровью что я могу сказать? Что он играет блестяще за свой клуб. При этом игры за сборную всегда нагрузка. Мы прекрасно понимаем, что у него были определенные проблемы с коленным суставом, слава богу, он их успешно решает и много лет является нашим лучшим вратарем, да. Я уверен, что, если потребуется, то Игорь вернется и сборной поможет. Как и Сергей Игнашевич, который вернулся в 39 лет в сборную на чемпионат мира и сыграл блестяще. Это показывает, что практически любой футболист, который доиграл до этого времени, без травм, без операций, может помочь. Поэтому тот же Самедов мог сейчас играть на высоком уровне.

Дополнительная информация

https://www.ufa.kp.ru/daily/27072/4142024/

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