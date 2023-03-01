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Дзюба: «Сейчас в сборную вызывают всех подряд. Мне ближе позиция Черчесова: вызов в сборную надо заслужить»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Артем Дзюба и Станислав Черчесов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился мнением о нынешнем подходе к выбору состава сборной России.

«Сейчас в сборную вызывают всех подряд, но я так понимаю, что тех, кто старше 30, не берут. Это право Карпина, но мне ближе позиция Черчесова: чтобы попасть в сборную, нужно заслужить это. При Капелло было то же самое. Ты должен не мимолетно, за 3-4 тура себя проявить, как это сейчас происходит. 2-3 раза по мячу попал, и начинается: «В сборную!» А потом человек возвращается из сборной и думает: «Да, че вы там...»
Я спокойно отношусь к тому, что сейчас матчи с Таджикистаном и Узбекистаном. Но если вы выходите на поле, вы обязаны делать все, чтобы выигрывать. А не начинать: «Это товарищеская игра, ненужная игра». Для чего вы тогда собрались? Если уж вы собираетесь, и вся общественность смотрит — будьте любезны выиграть любой матч», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Дзюба не вызывался в сборную России с июля 2021 года, когда команду возглавил Валерий Карпин. Форвард делит рекорд по голам за национальную сборную с Александром Кержаковым, оба футболиста забили по 30 мячей.

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная России по футболу
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