Дзюба пообещал, что Россия в матче с Бельгией «будет драться как львы»

Капитан сборной России Артем Дзюба пообещал, что игроки «будут драться как львы» в матче отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии. Данное собщение с тематическим селфи он оставил в сториз Instagram.

Россия и Бельгия уже обеспечили себе выход в финальную стадию чемпионата Европы, однако россияне могут побороться с соперниками за первое место в группе.

Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге.