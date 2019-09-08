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Дзюба — икона. Что болельщик подарил Артему перед тренировкой

14:09
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Форвард сборной России Артем Дзюба подарили его изображение, похожее на икону. Фото было опубликовано в официальном Twitter команды.

Сегодня россияне провели тренировку в Калининграде накануне матча со сборной Казахстана в рамках отборочного турнира Евро-2020. Эта игра состоится 9 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени.

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Дополнительная информация

https://twitter.com/TeamRussia/status/1170649850477776896

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