Дзюба — икона. Что болельщик подарил Артему перед тренировкой
14:09
Форвард сборной России Артем Дзюба подарили его изображение, похожее на икону. Фото было опубликовано в официальном Twitter команды.
Сегодня россияне провели тренировку в Калининграде накануне матча со сборной Казахстана в рамках отборочного турнира Евро-2020. Эта игра состоится 9 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени.
Картина для Дзюбы pic.twitter.com/wcDzkzjdH6— Сборная России (@TeamRussia) September 8, 2019
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Дополнительная информация
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