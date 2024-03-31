Булыкин хотел бы, чтобы сборную России возглавил Моуринью

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что Жозе Моуринью мог бы возглавить национальную команду.

«Я бы хотел, чтобы Жозе Моуринью возглавил сборную России, при определенных обстоятельствах это может произойти. В футболе все возможно. Он очень опытный тренер, он может многое дать российскому футболе. Сейчас, конечно, навряд ли это случится, но в будущем — почему нет? Он может выстроить всю вертикаль сборных. Иностранный тренер — это всегда интересно», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

В январе 2024 года Моуринью был отправлен в отставку с поста главного тренера «Ромы».