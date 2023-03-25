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Член федерации футбола Ирака: «Мы поддерживаем Россию, спорт должен быть вне политики»

Галина Глазко
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Член Федерации футбола Ирака Галеб Аль Замели выразил поддержку России в связи с отстранением от официальных матчей под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

«Матч против России интересен нам не только с точки зрения спорта. Данной игрой мы поддерживаем Россию на международной арене в сложившейся ситуации. Спорт должен быть вне политики», — цитирует Аль Замели «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от соревнований под своей эгидой.

Матч Россия — Ирак пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/chlen-federatsii-futbola-iraka-my-podderzhivaem-rossiyu-v-slozhivshejsya-situatsii/
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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