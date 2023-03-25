В Федерации футбола Ирака уверены, что переход России в АФК станет шагом вперед для Азии

Глава делегации сборной Ирака в России Галеб Аль Замели высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Это будет шагом вперед для всей Азии, если Россия станет частью АФК. Это подарит нам новый толчок для развития. Не было никаких проблем, чтобы сыграть с Россией в Санкт-Петербурге», — приводит слова Аль Замели «РБ Спорт».

В четверг, 23 марта генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что на ближайшем заседании исполкома организации не будет рассматриваться вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию.

Матч Россия — Ирак пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.