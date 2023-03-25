Вратарь Селихов отсутствует на тренировке сборной России перед матчем с Ираком

Голкипер «Спартака» Александр Селихов отсутствует на тренировке сборной России перед товарищеским матчем с национальной командой Ирака, сообщает ТАСС.

В тренировке, проходящей на «Газпром Арене», принимают участие 24 футболиста.

В окончательном составе сборной России на мартовские матчи было 29 игроков. Из-за травм не смогли приехать защитник «Спартака» Георгий Джикия, полузащитники Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Торино»). Ранее расположение сборной России из-за вирусной инфекции покинул защитник «Сочи» Артем Макарчук.

Матч Россия — Ирак пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.