Черышев считает Черчесова более жестким тренером, чем Капелло и Моуринью

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев высказался об экс-главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

«Черчесов — человек, который, даже не говоря ни слова, вызывает большое уважение. Когда он находится рядом с тобой, это отражается на атмосфере. Это похоже на смесь страха и уважения. В любом случае я с ним очень хорошо ладил, забил много голов, моя результативность была высокой», — приводит слова Черышева AS.

Также российский хавбек сравнил тренеров Жозе Моуринью и Фабио Капелло, с которыми работал в «Реале» и сборной России соответственно.

«Они оба были жесткими. И это хорошо, потому что иначе ты можешь расслабиться. Я предпочитаю тренеров, которые заставляют тебя сохранять концентрацию. С ними я всегда выступал лучше, чем с, так скажем, более мягкими тренерами. В любом случае в моей карьере был еще более жесткий тренер, чем они — это Черчесов», — подчеркнул Черышев.

Российский полузащитник выступал в составе сборной России под руководством Черчесова на чемпионате мира-2018, на котором принял участие в 5 встречах и отметился четырьмя голами. Сборная России в четвертьфинале турнира проиграла Хорватии в серии пенальти.