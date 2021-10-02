Черчесов сообщил, что контактировал с Федерацией футбола Турции

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что контактировал с Федерацией футбола Турции.

«Недавно у меня был разговор с турецкой федерацией, они мне звонили сами. Они были удивлены, что я знаю турецких футболистов. Я вам могу сказать, что я и французских знаю, и испанских, и норвежских — всех знаю, это моя профессия. Это моя работа — знать футбол и знать игроков», — сказал в интервью Kanal Sportowy Черчесов.

Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года по июль 2021 года. В данный момент 58-летний специалист еще не нашел новое место работы.