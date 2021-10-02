Черчесов сообщил, что контактировал с Федерацией футбола Турции
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что контактировал с Федерацией футбола Турции.
«Недавно у меня был разговор с турецкой федерацией, они мне звонили сами. Они были удивлены, что я знаю турецких футболистов. Я вам могу сказать, что я и французских знаю, и испанских, и норвежских — всех знаю, это моя профессия. Это моя работа — знать футбол и знать игроков», — сказал в интервью Kanal Sportowy Черчесов.
Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года по июль 2021 года. В данный момент 58-летний специалист еще не нашел новое место работы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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