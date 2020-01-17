Черчесов рассказал, как обстоят дела с продлением его контракта
11:58
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что продление его контракт с РФС после лета 2022 года — это технический вопрос.
— После выхода сборной России на чемпионат Европы мой контракт с РФС автоматически пролонгирован до лета 2022 года, — цитирует ТАСС Черчесова. — Единственный нюанс состоит в том, что на этот раз чемпионат мира пройдет в декабре, и, соответственно, соглашение необходимо продлить на полгода. Это технический момент, не более того. Наш тренерский штаб сейчас концентрируется на первичной приоритетной задаче — качественной подготовке к чемпионату Европы и выступлении сборной на этом крупном и очень важном турнире.
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