Черчесов рассказал, как обстоят дела с продлением его контракта

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что продление его контракт с РФС после лета 2022 года — это технический вопрос.

— После выхода сборной России на чемпионат Европы мой контракт с РФС автоматически пролонгирован до лета 2022 года, — цитирует ТАСС Черчесова. — Единственный нюанс состоит в том, что на этот раз чемпионат мира пройдет в декабре, и, соответственно, соглашение необходимо продлить на полгода. Это технический момент, не более того. Наш тренерский штаб сейчас концентрируется на первичной приоритетной задаче — качественной подготовке к чемпионату Европы и выступлении сборной на этом крупном и очень важном турнире.