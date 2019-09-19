Cборная России поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА

Cборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), информирует официальный сайт организации.

В сентябре подопечные Станислава Черчесова одержала две победы на отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года — над Шотландией (2:1) и Казахстаном (1:0).

В первой десятке сборная Франции обошла команду Бразилии и вышла на второе место. Португалия опередила Уругвай. Лидирует Бельгия.

Рейтинг ФИФА

Положение на 19 сентября

1 (1*). Бельгия — 1752 очка

2 (3). Франция — 1725

3 (2). Бразилия — 1719

4 (4). Англия — 1662

5 (6). Португалия — 1643

6 (5). Уругвай — 1639

7 (9). Испания — 1631

8 (7). Хорватия — 1625

9 (8). Колумбия — 1622

10 (10). Аргентина — 1614...

42 (46). Россия — 1455...

52 (48). Шотландия — 1415...

92 (93). Кипр — 1261...

116 (112). Казахстан — 1169...

210 (211). Сан-Марино — 835

* - положение в предыдущем рейтинге