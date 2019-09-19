Cборная России поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА
Cборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), информирует официальный сайт организации.
В сентябре подопечные Станислава Черчесова одержала две победы на отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года — над Шотландией (2:1) и Казахстаном (1:0).
В первой десятке сборная Франции обошла команду Бразилии и вышла на второе место. Португалия опередила Уругвай. Лидирует Бельгия.
Рейтинг ФИФА
Положение на 19 сентября
1 (1*). Бельгия — 1752 очка
2 (3). Франция — 1725
3 (2). Бразилия — 1719
4 (4). Англия — 1662
5 (6). Португалия — 1643
6 (5). Уругвай — 1639
7 (9). Испания — 1631
8 (7). Хорватия — 1625
9 (8). Колумбия — 1622
10 (10). Аргентина — 1614...
42 (46). Россия — 1455...
52 (48). Шотландия — 1415...
92 (93). Кипр — 1261...
116 (112). Казахстан — 1169...
210 (211). Сан-Марино — 835
* - положение в предыдущем рейтинге