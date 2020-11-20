Бывший тренер сборной России по футболу госпитализирован

Как стало известно «СЭ», бывший тренер сборной России и «Спартака» Георгий Ярцев госпитализирован с подозрением на коронавирус.

72-летний вице-президент «Тамбова» известен по выступлениям за московские «Спартак» и «Локомотив». Кроме сборной и красно-белых возглавлял «Ротор», московские «Динамо» и «Торпедо».

В составе «Спартака» Ярцев стал чемпионом СССР (1979) в качестве игрока и чемпионом России (1996) в качестве тренера.