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Бывший тренер сборной России по футболу госпитализирован

11:18
Георгий Ярцев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Ярцев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», бывший тренер сборной России и «Спартака» Георгий Ярцев госпитализирован с подозрением на коронавирус.

72-летний вице-президент «Тамбова» известен по выступлениям за московские «Спартак» и «Локомотив». Кроме сборной и красно-белых возглавлял «Ротор», московские «Динамо» и «Торпедо».

В составе «Спартака» Ярцев стал чемпионом СССР (1979) в качестве игрока и чемпионом России (1996) в качестве тренера.

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