Булыкин — о победе России: «Подарок на день рождения Лаврову и всем болельщикам футбола»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» победу национальной команды в товарищеском матче с Сербией (4:0).

«Хорошее впечатление осталось от матча. Прекрасная атмосфера, хорошая игра, множество голов. Эта победа как подарок на день рождения Лаврову и всем болельщикам футбола, которые в отсутствие международных матчей, смогли получить настоящее удовольствие», — сказал Булыкин «СЭ».

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Игра также пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 мск.

(Денис Сафронов)