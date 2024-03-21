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21 марта, 02:41

Игнатьев: «У Карпина хороший подбор игроков, они способны дать бой сербам»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего матча сборных России и Сербии.

«Матчи сборной России всегда по-особенному воспринимаются среди болельщиков. Пусть команда и не играет на официальных турнирах, а проверяет свои силы только в товарищеских матчах, для любителей футбола это все равно праздник. Тем более что в этот раз к нам приедут действительно серьезные соперники. Фаворит в матче против Сербии? У Карпина хороший подбор игроков, они способны дать бой сербам», — цитирует «РБ Спорт» Игнатьева.

Матч Россия — Сербия пройдет в четверг, 21 марта, на стадионе московского «Динамо». Начало встречи — 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-u-karpina-horoshij-podbor-igrokov-oni-sposobny-dat-boj-serbam/
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