Безуглов уверен: РФС найдет способ обезопасить сборную России от коронавируса

Врач сборной России Эдуард Безуглов уверен, что РФС найдет способ, как обезопасить футболистов команды от заражения коронавирусом. Россиянам предстоит провести два выездных товарищеских матча против Швеции (28 марта) и Молдавии (31 марта). Из-за эпидемии коронавируса уже был отменен ряд спортивных состязаний.

— Думаю, об этом надо говорить после того, как Станислав Черчесов объявит состав на матчи. И уже после этого давать какие-то комментарии, — цитирует «РИА Новости» Безуглова. — Но я уверен, что РФС и главная сборная обязательно найдут выход, который обеспечит безопасность всех футболистов и тренерского штаба и не снизит боеспособность команды.