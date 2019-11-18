Баста: «ЦСКА Акинфеев нужен больше, чем сборной»
12:45
Болельщик ЦСКА рэпер Василий Вакуленко, известный как «Баста», прокомментировал «СЭ» возможность возвращения в сборную России 33-летнего вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
— Вопрос вам, как фанату ЦСКА: будете рады, если Игорь Акинфеев вернутся в сборную России?
— Буду рад. Просто Игорю нужно поберечь себя. Здесь вопрос к селекции. Нам необходимо клонировать, в хорошем смысле, таких Акинфеевых.
Он суперзвезда, супер-нога, но клубу он нужен больше, чем сборной. Сборной нужно ориентироваться на новых молодых голкиперов.
Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России осенью 2018 года. Он провел за национальную команду 111 матчей. (Александр Рогулев)
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