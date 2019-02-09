Бакари Коне: "Сборная России произвела на меня впечатление своей боевитостью и отдачей"

Новичок тульского "Арсенала" Бакари Коне в интервью "СЭ" рассказал, что на него произвела впечатление игре сборной России на ЧМ-2018. Он отметил, что был уверен в победе Франции на турнире.

– На ЧМ-2018 смотрел практически все матчи Франции. Игру сборной России тоже видел, она произвела на меня впечатление своей боевитостью и отдачей, – сказал Коне. – Следил за путем Ловрена и его сборной до финала, а перед решающим матчем никак не мог выбрать, за кого переживать. Подумал, что буду рад за любого, кто бы ни победил. Причем был уверен, что чемпионом станет Франция. Так и вышло. В этой команде у меня есть пара приятелей со времен "Лиона" – Самюэль Юмтити и Юго Ллорис, я был очень рад за них. Плюс продолжаю общаться с Бафетимби Гомисом и Матье Вальбуэна, который тоже играл в вашей стране. Согласен, что французская лига одна из самых жестких в Европе. Но честно, не готов судить об игре Головина в "Монако".

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