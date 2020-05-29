«Аспас, лучше не подходи к точке в 2018-м!». Забавное детское фото Акинфеева
16:27
Официальный Twitter сборной России опубликовал ретрофото вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева. Мальчик разговаривает по телефону, и пресс-служба национальной команды приписала ему слова: «Алло, Аспас? Лучше не подходи к точке в 2018».
В 1/8 финала чемпионата мира-2018 сборная России по пенальти победила Испанию. Решающий удар Яго Аспаса Акинфеев отразил ногой.
— Алло, Аспас? Лучше не подходи к точке в 2018 ?#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/x5Q8FIqfEG— Сборная России (@TeamRussia) May 29, 2020
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