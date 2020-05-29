«Аспас, лучше не подходи к точке в 2018-м!». Забавное детское фото Акинфеева

Официальный Twitter сборной России опубликовал ретрофото вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева. Мальчик разговаривает по телефону, и пресс-служба национальной команды приписала ему слова: «Алло, Аспас? Лучше не подходи к точке в 2018».

В 1/8 финала чемпионата мира-2018 сборная России по пенальти победила Испанию. Решающий удар Яго Аспаса Акинфеев отразил ногой.