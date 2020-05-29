Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

«Аспас, лучше не подходи к точке в 2018-м!». Забавное детское фото Акинфеева

16:27
Игорь Акинфеев в детстве. Фото Twitter
Игорь Акинфеев в детстве. Фото Twitter
Теги:

Официальный Twitter сборной России опубликовал ретрофото вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева. Мальчик разговаривает по телефону, и пресс-служба национальной команды приписала ему слова: «Алло, Аспас? Лучше не подходи к точке в 2018».

В 1/8 финала чемпионата мира-2018 сборная России по пенальти победила Испанию. Решающий удар Яго Аспаса Акинфеев отразил ногой.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир