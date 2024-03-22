Захарян: «У сборной России уровень топовый»

Полузащитник сборной России Арсен Захарян прокомментировал победу над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

«Впечатления от приезда в сборную хорошие. Вернулся в Москву впервые за долгое время. У нашей сборной классный уровень, все ребята — хорошие футболисты. Уровень топовый», — цитирует ТАСС Захаряна.

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Встреча также пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.