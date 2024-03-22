Медведев: «Разгромный счет в матче с Сербией — все равно бальзам на раны»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу сборной России над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

«Уверенная крупная победа нашей сборной над Сербией, командой — участницей чемпионата Европы. Рад каждому голу. Если говорить о предыдущей встрече этих команд, то некорректно сравнивать значимость матча в рамках Лиги наций и в товарищеской игре. Но разгромный счет все равно бальзам на раны», — цитирует «РБ Спорт» Медведева.

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Встреча также пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.