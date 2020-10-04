Андрей Семенов: «Неприятно играть без болельщиков, особенно за сборную»

Защитник сборной России Андрей Семенов поделился мнением о решении УЕФА разрешить заполнять трибуны до 30 процентов на матчах под эгидой организации.

— Это хорошее событие, — приводит пресс-служба сборной России слова Семенова. — Все друзья уже просят билеты. Все этому очень рады.

— Каково играть без зрителей?

— До пандемии мы не знали, как играть при пустых трибунах. Сейчас понимаешь, что играешь для болельщиков, для атмосферы, для этого куража, который зачастую больше создают фанаты, чем сама команда. Это несет на крыльях, можно сказать. Без болельщиков неприятно, тем более, в играх за сборную. У нашей сборной всегда большая поддержка, трибуны гонят вперед. После чемпионата мира болельщики сплотились и поддерживают команду. Без них тяжело.

Сборная России проведет 3 матча в октябре: товарищеский против Швеции (8 октября) и два в рамках Лиги наций — против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).