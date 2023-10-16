Андреев считает, что выступления в сборной России придадут Адамову уверенности

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил дебют защитника Арсена Адамова в сборной России в товарищеском матче против сборной Кении (2:2).

«Любой вызов игрока в сборную — радостное событие для «Оренбурга». Я смотрел матч, Арсен смотрелся достаточно неплохо. В дальнейшем этот дебют придаст Адамову уверенности. Мы будем только рады, если Арсен получит еще вызов в сборную России. У нас сейчас семь человек уехало в сборные, никогда такого не было. За ребят мы очень рады, следим за ними, смотрим. Это все плюс для клуба», — приводит слова Андреева Metaratings.ru.

Встреча прошла в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан». В составе сборной России отличились Александр Соболев на 8-й минуте и Иван Обляков на 89-й. За национальную команду Кении отличились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (36-я минута).

Для сборной России матч с Кенией — четвертый 2023 году, завершившийся вничью. Ранее в этом году российская команда не смогла победить Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.