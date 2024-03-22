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22 марта, 20:20

Мостовой: «В сборной России Антон Миранчук играет намного лучше, чем в «Локомотиве»

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой оценил игру полузащитника национальной команды Антона Миранчука в товарищеском матче с Сербией (4:0).

В прошедшей встрече 28-летний хавбек провел на поле 65 минут, отличившись одним забитым мячом.

«Миранчуку надо показывать вчерашний уровень и в матчах за «Локомотив», если он хочет летом уехать в Европу. В сборной Антон играет намного лучше, чем в матчах за клуб. Как и брат, он талантливый футболист, но что-то Антону мешает стабильно играть на высоком уровне. Могу представить его в хорошем европейском чемпионате, но в клубе из середины таблицы», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Миранчук принял участие в 27 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Антон Миранчук
РПЛ
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
ФК Локомотив (Москва)
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