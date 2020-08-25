Александр Мостовой: «Андрей Мостовой больше заслуживал вызов в сборную из «Сочи», чем из «Зенита»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о вызове в состав национальной команды полузащитника «Зенита» Андрея Мостового на матчи с Сербией и Венгрией в Лиге наций.

— Приятно, что в сборную вызвали вашего однофамильца из «Зенита»?

— Он заслужил вызов. Мы заговорили о нем, еще когда он был в «Сочи» и даже раньше, поэтому ничего удивительного в решении Черчесова нет. Из черноморского клуба его , почему-то, не вызывали, хотя тогда может больше заслуживал, чем в «Зените», где он выходит на замену. Ясно, что берут много народу, поэтому это нормально. (Евгений Белоусов)

Луценко, Смолов и Мостовой вызваны в сборную России. Состав на матчи Лиги Наций