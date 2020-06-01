8 лет назад Россия провела свой лучший матч при Адвокате. Италия была сметена

Сегдня исполнилось ровно 8 лет лучшему матчу сборной России под руководством Дика Адвоката. В рамках подготовки к Евро-2012 россияне разгромили основной состав Италии — 3:0.

Игра прошла в Цюрихе, все мячи россияне забили после перерыва. Счет открыл Александр Кержаков, после чего Роман Широков сделал дубль.

На самом чемпионате Европы Россия не смогла выйти из группы, после чего Дик Адвокат был отправлен в отставку. Италия дошла до финала, где проиграла Испании (0:4).