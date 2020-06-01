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8 лет назад Россия провела свой лучший матч при Адвокате. Италия была сметена

16:16
1 июня 2012 года. Цюрих. Италия - Россия - 0:3. Роман Широков и Игорь Денисов против Андреа Пирло. Фото Антон Сергиенко, "СЭ"
1 июня 2012 года. Цюрих. Италия - Россия - 0:3. Роман Широков и Игорь Денисов против Андреа Пирло. Фото Антон Сергиенко, "СЭ"
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Сегдня исполнилось ровно 8 лет лучшему матчу сборной России под руководством Дика Адвоката. В рамках подготовки к Евро-2012 россияне разгромили основной состав Италии — 3:0.

Игра прошла в Цюрихе, все мячи россияне забили после перерыва. Счет открыл Александр Кержаков, после чего Роман Широков сделал дубль.

На самом чемпионате Европы Россия не смогла выйти из группы, после чего Дик Адвокат был отправлен в отставку. Италия дошла до финала, где проиграла Испании (0:4).

Италия — Россия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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