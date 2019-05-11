"Урожай" вышел в единоличные лидеры "Юга"

"Урожай" обыграл "Машук-КМВ" в матче 27-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Юг". Краснодарский клуб вышел в единоличные лидеры группы, на 2 очка обойдя "Чайку". У команды из Песчанокопского - игра в запасе.
Первенство России
Олимп - ПФЛ
Группа "Юг"
27-й тур
"Спартак" (Владикавказ) - "Краснодар-3" (Краснодар) - 1:1 (1:1)
Голы: Исаенко, 2 (0:1). Бибилов, 17 (1:1).
"Динамо" (Ставрополь) - "Волгарь" (Астрахань) - 1:0 (1:0)
Гол: Абдоков, 45+2.
"Дружба" (Майкоп) - "Спартак" (Нальчик) - 0:2 (0:1)
Голы: Машуков, 5 - с пенальти (0:1). Хачиров, 83 (0:2).
Удаления: Хагур (Д), 9. Машуков (С), 22.
"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Урожай" (Краснодар) - 1:2 (1:1)
Голы: Калмыков, 8 (0:1). Грузнов, 37 (1:1). Воронкин, 90+5 (1:2).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/south/https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/south/