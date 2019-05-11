"Урожай" вышел в единоличные лидеры "Юга"

"Урожай" обыграл "Машук-КМВ" в матче 27-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Юг". Краснодарский клуб вышел в единоличные лидеры группы, на 2 очка обойдя "Чайку". У команды из Песчанокопского - игра в запасе.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Юг"

27-й тур

"Спартак" (Владикавказ) - "Краснодар-3" (Краснодар) - 1:1 (1:1)

Голы: Исаенко, 2 (0:1). Бибилов, 17 (1:1).

"Динамо" (Ставрополь) - "Волгарь" (Астрахань) - 1:0 (1:0)

Гол: Абдоков, 45+2.

"Дружба" (Майкоп) - "Спартак" (Нальчик) - 0:2 (0:1)

Голы: Машуков, 5 - с пенальти (0:1). Хачиров, 83 (0:2).

Удаления: Хагур (Д), 9. Машуков (С), 22.

"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Урожай" (Краснодар) - 1:2 (1:1)

Голы: Калмыков, 8 (0:1). Грузнов, 37 (1:1). Воронкин, 90+5 (1:2).