Ульяновская «Волга» возобновила групповые тренировки

Игроки ульяновской «Волги» приступили к тренировкам, сообщает пресс-служба клуба. Футболисты проводят групповое занятие на стадионе и, судя по видео, держат необходимую дистанцию для того, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Ранее руководство ПФЛ заявило о намерении досрочно завершить сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса. Если это произойдет, то ульяновский клуб завершит выступления на восьмом месте в группе «Урал-Приволжье».