Круговой — о задачах ЦСКА: «Третье место в РПЛ и победа в Кубке. Тогда сезон будет более-менее»

Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос о том, будет ли матч со «Спартаком» в финале пути регионов FONBET Кубка России решающим для армейцев в сезоне-2025/26.

«После «Спартака» будет еще один матч, поэтому, конечно, мы будем стараться отдать все силы в этом матче. Лично я думаю, что задача команды — третье место в РПЛ и победа в Кубке. Тогда сезон будет более-менее», — цитирует Кругового Sport24.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» в Кубке России состоится 6 мая.

Следующим соперником армейцев в РПЛ станет «Ростов» — команды сыграют 21 апреля. За шесть туров до финиша чемпионата ЦСКА с 43 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

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