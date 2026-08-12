В питерском «Динамо» рассматривают приглашение Барышникова на следующий кубковый матч

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников сообщил, что руководство питерского «Динамо» рассматривает вариант с его участием в 3-м раунде FONBET Кубка России.

Во вторник 72-летний Барышников вышел в стартовом составе «Динамо» на матч 2-го раунда Пути регионов против «ФК 10» (2:1) и провел на поле пять минут. Он стал самым возрастным игроком в истории Кубка.

«Готов еще сыграть. В «Динамо» рассматривают возможность меня пригласить в следующем раунде. Посмотрим, какая попадется команда. Возможно, даже больше игрового времени дадут. Я заряжен», — приводит ТАСС слова Барышникова.

Также он рассказал, что хотел сыграть в матче с ФК «10» больше, чем пять минут.

«Когда меня меняли, я не хотел уходить, говорил: «Дай поиграть». Но ФК «10» — хорошая команда, очень сильная. Для меня было важно не испортить впечатление о себе. А то случайная ошибка, например, как с пропущенным нами голом... И получили бы», — добавил Барышников.

Следующим соперником «Динамо» в Кубке России будет победитель матча между вологодским «Динамо» и «Тверью».